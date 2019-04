POL-PDKO: Notfall mit verletzten Bewohnern infolge einer defekten Heizungsanlage

Polizeidirektion Koblenz

Durch eine defekte Heizungsanlage wurden 2 Personen in einem Wohnhaus in der Nacht zum Freitag verletzt. Eine aufmerksame Passantin nahm Hilferufe war und informierte per Notruf die Rettungskräfte. In den beiden Wohnungen des Gebäudes konnten die beiden Anwohner kaum ansprechbar und benommen angetroffen werden. Sie wurden in Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Ursächlich für den Notfall konnte von hinzugerufenen Fachkräften von Feuerwehr sowie Bezirksschornsteinfegermeister eine defekte Ölheizungsanlage festgestellt werden, die zuviel CO produzierte. Das CO drang im Laufe der Nacht über das Treppenhaus in die Wohnungen ein und sorgte für eine hohe Konzentration. Da die Anwohner unbemerkt über einen längeren Zeitraum dieser Konzentration ausgesetzt waren, entstand Atemnot durch geringe Sauerstoffzufuhr über die Blutversorgung. Da sich die Anwohner bewegungseingeschränkt nicht mehr selbstständig befreien konnten, hätte die Lage mit fortschreitender Zeit lebensbedrohlich werden können.

