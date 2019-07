Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind beim Spielen in Schacht gefallen

Stuttgart-West (ots)

Ein neun Jahre alter Junge ist am Montagnachmittag (08.07.2019) offenbar beim Spielen in einen mehrere Meter tiefen Lichtschacht gefallen und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Der Junge spielte gemeinsam mit anderen Kindern gegen 13.25 Uhr in der Nähe eines Gebäudes an der Straße Am Kräherwald. Mutmaßlich öffneten die Kinder dabei den Deckel zum Schacht und der Junge fiel in der Folge hinein. Um den Neunjährigen zu bergen, war auch die Feuerwehr im Einsatz. Rettungskräfte versorgten den Jungen und brachten ihn zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen kann derzeit noch nichts Genaueres gesagt werden.

