Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Etwa 2.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen am Kirchener Nordknoten. Ein 64-Jährige hatte mit ihrem Pkw die Siegener Straße in Richtung Betzdorf befahren. An der Rot zeigenden Lichtsignalanlage hielt sie hinter mehreren Fahrzeugen an. Eine nachfolgende 46-Jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf.

