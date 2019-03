Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Schrottdiebstahl

57537 Wissen, Morsbacher Str. 15 (ots)

In der Zeit von Sa., 23.03.2019, 14:00 Uhr bis Mo., 25.03.2019, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter 5 sogenannte Heizradiatoren, von denen zwei in einer Größe von ca. 2m x 2,5m je etwa 150 kg wiegen. Die Radiatoren waren am Ende eines Betriebsgeländes, unmittelbar an die Landesstraße 278 grenzend, gelagert und sollten am Montag durch einen beauftragten Unternehmer abgeholt werden. Das Betriebsgelände ist nicht eingezäunt. Spuren in der angrenzenden Böschung weisen darauf hin, dass die Radiatoren vom Gelände die Böschung hinabgezogen und dann vermutlich auf/in einen Transporter geladen wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

