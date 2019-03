Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Emmerzhausen - Hochwertiges E-Bike aufgefunden

Betzdorf (ots)

Am Wochenende wurde im Wald bei Emmerzhausen ein Mountainbike (Pedelec) der Marke Haibike aufgefunden. Bislang konnte das hochwertige Fahrrad noch keiner Straftat zugeordnet werden. Da an dem Rad noch ein Faltschloss angebracht war, an welchem mit einer Eisensäge manipuliert wurde, kann von einem Diebstahl ausgegangen werden. Es handelt sich um ein weißes E-Bike der Marke Haibike, Typ XDURO Fullseven 5.0. Der Sattel und der Akku des Fahrrades fehlten. Hinweise zum Eigentümer des Fahrrades nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. (Lichtbild im Anhang)

