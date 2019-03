Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Sachbeschädigung an Pkw

Betzdorf (ots)

Von bislang unbekannten Tätern wurde ein Pkw Audi, welcher auf dem Parkplatz des Molzbergbades in Kirchen geparkt war, massiv beschädigt. Der Tatzeitraum lag am Dienstag zwischen 13.00 und 23:00 Uhr. Der Lack des Pkw wurde rundherum zerkratzt und mit einem stumpfen Gegenstand wurden diverse Dellen in das Blech getrieben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell