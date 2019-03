Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain - Sachbeschädigung an Pkw

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Pkw Seat Ateca, welcher in Gebhardshain, Im Eckeswieschen geparkt war. Vermutlich am vergangen Sonntag, zwischen 19:30 und 20:00 Uhr, soll ein Gruppe Jugendlicher ein Vollgummirad die abschüssige Straße heruntergerollt haben. Das Rad stieß gegen die rechte Fahrzeugseite und drückte das Blech ein. Die Jugendlichen seien weg gelaufen. Das Vollgummirad dürfte von einem Anhänger stammen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

