Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an Kindertagesstätte

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Durch einen Zeugen wurde eine Streife am Berliner Platz, am 27.04.2019, gegen 23:10 Uhr, auf eine Sachbeschädigung an der Kindertagesstätte auf der Grünfläche der Heny-Roos-Passage aufmerksam gemacht. Vermutlich durch eine Gruppe Jugendlicher wurden mehrere Bauzäune umgestoßen und eine schwere Fußplatte mehrfach gegen die gläserne Eingangstüre geworfen, sodass diese beschädigt wurde. Die Jugendgruppe konnte im Umfeld nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

