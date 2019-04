Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190415-5: Auto gestohlen und in Tiefgarage abgestellt- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend (14. April) einen Kleinwagen in der Burgstraße gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter gelangten gegen 21:30 Uhr in ein Wohnhaus auf der Burgstraße. Dort entwendeten sie einen Schlüsselbund. Eine 55-jährige Frau hörte kurz darauf, wie ihr VW eco Up!, der vor dem Haus stand, davonfuhr. Sie verständigte über den Notruf 110 die Polizei. Polizeibeamte fanden den Kleinwagen im Rahmen der Fahndung gegen 22:45 Uhr in einer Tiefgarage, ebenfalls auf der Burgstraße. Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der fraglichen Zeit Verdächtiges im Zusammenhang mit dem blauen VW Eco Up! beobachtet? Hinweise bitte telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0. (wp)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell