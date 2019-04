Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190415-3: Sattelauflieger mit süßer Fracht entwendet - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zum Abtransport des Aufliegers war ein Zugfahrzeug notwendig. Daher hofft die Polizei auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

In der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 04:00 Uhr entwendeten Unbekannte am Samstag (13. April) im Industriegebiet in Elsdorf einen Sattelauflieger. Der Auflieger wurde in der Daimlerstraße abgestellt und hatte die beidseitige Aufschrift "Dreier". Geladen hatte er Schokoladenprodukte.

Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim leitete die Ermittlungen ein und fragt: Wer hat während der angegebenen Tatzeit Rangierarbeiten in der Straße sowie verdächtige Personen bemerkt oder gesehen, wohin das Gespann gefahren ist? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

