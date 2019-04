Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Pedelec-Fahrer wurde von Pkw erfasst

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (12. April) um 16:35 Uhr an der Einmündung Bergheimer Straße / Abts-Acker-Straße in Bergheim-Oberaußem. Ein 85-jähriger Bergheimer fuhr mit seinem Pkw auf der Abts-Acker-Straße und wollte nach links auf die Bergheimer Straße abbiegen. Er musste hier die Vorfahrt achten. Beim Abbiegen übersah er einen 66-jährigen Mann aus Bergheim mit seinem Fahrrad (Pedelec), welcher die vorfahrtberechtigte Bergheimer Straße in Richtung Oberaußem / Ortsmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (mk)

