Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190412-5: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge stieß einer in der Folge gegen einen Baum. Der Fahrer (63) wurde aus dem nicht mehr fahrbereiten Auto befreit.

Am Freitag (12. April) kam es um 13:50 Uhr auf der Kreisstraße 41/Walter-Gropius-Straße in Höhe der Biogasanlage in Paffendorf zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 63-jährige Fahrer eines Autos die vorfahrtberechtigte Kreisstraße aus Richtung Bundesstraße 55 kommend. Der 37-jährige Fahrer eines anderen Autos fuhr von der Walter-Gropius-Straße nach links auf die Kreisstraße 41 und stieß mit dem Auto des 63-Jährigen zusammen. Dieser Wagen kam etwa 50 Meter hinter der Unfallstelle von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der 63-jährige Fahrer des Wagens erlitt leichte Verletzungen und wurde durch Ersthelfer versorgt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Unfallstelle ab dem Kreisverkehr Ben-Cammarata -Straße und ab der Desdorfer Straße bis etwa 15:00 Uhr. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf etwa 40.000,- Euro. (bm)

