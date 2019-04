Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190415-1: Fahrraddiebe festgenommen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten nahmen zwei Männer (36/31) aufgrund der Aussage eines aufmerksamen Zeugen noch am Tatort fest.

Am Samstag (13. April) meldete ein 21-Jähriger der Polizeidienststelle in Hürth zwei Männer, die sich um 23:15 Uhr am Bahnhof in Kalscheuren an abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Er gab den Beamten eine detaillierte Personenbeschreibung an, die bei der Suche hilfreich war. Noch während der Sachverhaltsaufnahme in der Wache begaben sich Streifenpolizisten zum Bahnhof und trafen dort die 36- und 31-jährigen Männer an, die sie festnahmen. Beide standen mit 1,76 und 1,34 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Köln wurden beide nach Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen. (bm)

