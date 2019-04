Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Eskalierter Streit in Gaststätte

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Samstag, den 27.04.2019, kam es in einer Gaststätte in der Maudacher Straße gegen 23:15 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren alkoholisierten Personen. Der zunächst verbale Streit eskalierte derart, dass in der Folge durch einen der Beteiligten Pfefferspray eingesetzt und ein Schlagstock angedroht wurde. In Folge des Pfeffersprayeinsatzes in der gut besuchten Gaststätte wurden mehrere, teilweise unbeteiligte Personen verletzt. Durch starke Polizeikräfte wurde die Gaststätte geräumt. Durch den Rettungsdienst wurde eine Verletztensammelstelle eingerichtet. Das Pfefferspray und der Schlagstock wurden sichergestellt. Die Gaststätte wurde anschließend geschlossen.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

