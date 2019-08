Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt; Wiesmoor - Leitergerüst entwendet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende einen grauen Hyundai i30 an der Kiebitzstraße in Aurich beschädigt. Zwischen Samstag, 17.08.2019, 18 Uhr, und Montag, 19.08.2019, 7:30 Uhr, schlug der Täter vermutlich mit einem Pflasterstein die Windschutzscheibe des Wagens ein. Zudem wurde die Motorhaube zerkratzt und die Verkleidung des rechten Fahrtrichtungsanzeigers beschädigt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Hyundai war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Kiebitzstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Wiesmoor - Leitergerüst entwendet

Unbekannte haben von einem Grundstück in Wiesmoor ein Leitergerüst gestohlen. Zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 6:30 Uhr, begaben sich die Täter auf das Grundstück an der Straße Erste Reihe und entwendeten dort das individuell angefertigte und aufgebaute Leitergerüst. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04944 9169110.

