POL-AUR: Norden - Von Fahrbahn abgekommen

Norden - Von Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Polo und einem Fiat 500 ist es am Sonntagmorgen in Norden gekommen. Der 18 Jahre Fahrer des VW Polo aus Norden fuhr gegen 05:35 Uhr auf der Norddeicher Straße in Richtung Norddeich. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet über die Gegenfahrbahn gegen einen am Straßenrand geparkten Fiat 500. Der 18-Jährige und seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

