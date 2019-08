Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Container aufgebrochen;Akkordeon gestohlen;Strohballen angezündet;Tretroller gestohlen;Hänger samt Ladung weg;Hänger vor Baustelle gestohlen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Container aufgebrochen

Kirchhain: Wegen Umbaumaßnahmen hat ein Lebensmittelmarkt in der Frankfurter Straße einen Baucontainer aufgestellt. Dieser weckte in der Nacht auf Donnerstag, 1. August das Interesse eines Einbrechers. Ob der Unbekannte nach dem Aufhebeln des Fensters weiter vorging, konnte nicht abschließend geklärt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog er ohne Beute ab. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Akkordeon gestohlen

Breidenbach: Zwei von der Burschenschaft genutzte Bauwagen brachen Unbekannte am Donnerstag, 1. August auf dem Festplatz in der Hauptstraße auf. Die Täter stahlen zwischen 16 und 19 Uhr ein Akkordeon und suchten das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Strohballen angezündet

Stadtallendorf: Unbekannte rollten am Donnerstagabend, 1. August einen Strohballen von einem Acker, stellten diesen auf einem Feldweg ab und steckten ihn in Brand. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr zwischen Stadtallendorf und Neustadt in Nähe der Bundesstraße 454. Die Feuerwehr löschte das Feuer ab. Durch das "Zündeln" entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Tretroller gestohlen

Marburg-Michelbach: Einen Tretroller mit elektrischer Unterstützung stahlen Unbekannte zwischen Samstag, 6. Juli und Samstag, 27. Juli, 14 Uhr aus einer offenstehenden Garage in der Straße "Im Boden". Der weiß-schwarze Roller FlyKly hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Hänger samt Ladung weg

Marburg-Moischt: In der Nacht auf Donnerstag, 1. August stahlen Unbekannte in der Eulenkopfstraße einen silberfarbenen Pkw-Anhänger der Marke "WM Meyer" samt Ladung. Der Hänger mit Marburger Kennzeichen stand bis zu seinem Verschwinden auf einem Schotterparkplatz neben einer Halle. Mit dem Anhänger verschwanden 20 Säcke Estrichbeton. Der Gesamtschaden beträgt etwa 1900 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Hänger vor Baustelle gestohlen

Wetter: Von einer Baustelle (Neubau Wohnhaus) in der Weimarer Straße verschwand zwischen Samstag, 27. Juli, 14 Uhr und Mittwoch, 31. Juli, 11 Uhr ein einachsiger, grauer Pkw-Anhänger "Stema" mit Marburger Zulassung im Wert von 150 Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell