Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlägerei auf Party

Berg (Pfalz) (ots)

Ebenfalls kam es am Sonntagmorgen 26.05.2019 gegen 00:30 zu einer körperlichen Auseinandersetzung von Jugendlichen/Heranwachsenden auf einer Party in der Waldstraße in Berg. Laut Zeugenaussagen sind fünf männliche Personen auf der Party erschienen, um gezielt einen Streit auszulösen. Sie beleidigten andere Personen um eine Schlägerei zu provozieren. Zunächst unbeteiligte Personen, die deeskalierend wirken wollten, wurden ebenfalls von den Tätern geschlagen. Im Anschluss an die Schlägerei flüchteten die Täter. Die geschädigten Personen erlitten lediglich leichte Verletzungen, so dass es keiner weitergehenden ärztlichen Versorgung vor Ort bedurfte. Die Täter konnten größtenteils ermittelt werden und entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

