Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstähle und Sachbeschädigungen nach Fußballspiel Sportplatz Landau-Wollmesheim, 25.05.2019, 19:00 - 21:30 Uhr

Landau (ots)

Am Samstag Abend, 25.05.2019, kam es auf dem Sportplatz des TuS Wollmesheim zu einem Meisterschaftsspiel des TuS Wollmesheim gegen den SV Mörlheim. Während des Spiels drangen unbekannte Täter in bislang ungeklärter Art und Weise in die Gäste-/und Schiedsrichterkabine ein. Es wurden diverse Wertsachen und Bargeld entwendet. Nach dem Spiel, dass der SV Mörlheim als Gastmannschaft für sich entschied, wurden mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt. U.a. wurden Scheiben eingeschlagen, es entstand ein Sachschaden von 2000-3000 EUR. Die beschädigten Fahrzeuge waren Anhängern des SV Mörlheim zuzuordnen. Die Polizei Landau bittet um Hinweise von Zeugen unter der 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

