Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinschaftlich auf Reisende eingeschlagen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Acht bis zehn unbekannte Täter im Alter zwischen 14 und 17 Jahren haben Sonntagnacht (05.05.2019) drei Reisende am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen gemeinschaftlich angegriffen und verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten eine 22-jährige Frau, sowie ihre 22 und 25 Jahre alten, männlichen Begleiter zunächst in der Bahnhofsunterführung in verbale Streitigkeiten mit den Unbekannten. In der Folge sollen die mutmaßlichen Täter am Bahnsteig 1 gemeinschaftlich auf die dreiköpfige Personengruppe eingeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Eine Fahndung nach ihnen durch alarmierte Beamte der Bundes- und Landespolizei blieb ohne Ergebnisse. Zeugenaussagen nach, flüchtete ein Teil der Gruppe in eine eingefahrene S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg. Die junge Frau und ihre Begleiter erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen im Gesicht, welche durch Rettungskräfte vor Ort versorgt wurden. Bei einem der mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen jungen Mann mit kurzen dunklen Haaren und europäischem Phänotyp. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jeansjacke mit Fellkragen, einem schwarzen T-Shirt, sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Ein weiterer wird mit dunklen Haaren und südländischem Phänotyp beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und Hose, ein hellgraues Oberteil sowie weiße Sneaker. Der genaue Tathergang ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

