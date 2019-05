Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Haftbefehl vollstreckt

Edenkoben (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Edenkoben in der Luitpoldstraße wurde am 25.05.2019 gegen 23:40 Uhr auch der 21-jährige Beifahrer aus dem Raum Neustadt kontrolliert. Eine Personenüberprüfung ergab, dass dieser zur Fahndung aufgrund eines offenen Haftbefehls ausgeschrieben ist. Genannte Person wurde daraufhin festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Dort konnte durch den Bruder der offene Betrag in Höhe von 1050 Euro entrichtet werden. Im Anschluss durfte der 21-jährige die Dienststelle wieder verlassen.

