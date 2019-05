Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Bargeld aus Auto entwendet

Edenkoben (ots)

In einem Tatzeitraum vom 22.05. - 24.05.2019 wurde in den Gainsäckern in Edenkoben ein geringer Bargeldbetrag durch unbekannte Täter aus einem PKW entwendet. Der PKW war vor der Hofeinfahrt der Geschädigten abgestellt. Hierbei gilt anzumerken, dass der PKW vermutlich nicht verschlossen war. Weiterhin wurde die unverschlossene Tür des Carports durch unbekannte Täter geöffnet. Aus dem Carport wurde jedoch nichts entwendet. Leider kommt es immer wieder zu Diebstählen aus Pkw, bei denen die Fahrzeuge nicht oder nicht richtig verschlossen waren. Die Polizei rät daher: -Schließen sie ihr Fahrzeug immer ab, auch bei kurzer Abwesenheit. -Achten sie darauf, dass alle Fenster vollständig verschlossen sind. -Lassen sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

