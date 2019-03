Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Hauswand; Fahrerin leicht verletzt

Kreis Holzminden (ots)

Am Dienstag kam es gegen 22.45 Uhr in Lobach zu einem Verkehrsunfall. Eine 63-jährige Frau aus Golmbach befuhr die Eversteiner Straße in Richtung Bevern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Toyota plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Hausmauer und blieb auf der Fahrbahn stehen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht am Kopf verletzt. Sie wurde in das Krankenhaus Holzminden gebracht. An dem Pkw und der Hauswand entsteht Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

