POL-NOM: Zwei Verkehrszeichen in Wulften entwendet

Osterode (ots) - Wulften, Unterm Brink/Kornstraße, 30.04.18, 12.00 Uhr - 03.05.18, 10.00 Uhr

WULFTEN (US) Im Zeitraum v. 30.04.18, 12.00 Uhr - 03.05.18, 10.00 Uhr, wurden in Wulften, in der Straße Unterm Brink und in der Kornstraße zwei Verkehrsschilder mit Pfosten abgebrochen. Ein Pfosten wurden im Mühlengraben und der zweite Pfosten wurde in einem Garten in der Mühlenstraße entsorgt. Die zwei Schilder hatte der oder die Täter mitgenommen. Der Samtgemeinde Hattorf entstand ein Schaden i.H.v 600,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hattorf unter der Tel. 05584/364 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Osterode

Leitung



Telefon: 05522/508 0

Fax: 05522/508 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell