POL-NOM: Verkehrssicherheitswoche des PK Bad Gandersheim

3 weitere Medieninhalte

Aktion Gurtschlitten der Verkehrswacht Bad Gandersheim-Kalefeld-Kreiensen an der GS Echte Bild-Infos Download

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Kalefeld, Kreiensen Montag, den 23.04.18 - Sonntag, den 29.04.18

Das Polizeikommissariat Bad Gandersheim hat in der vergangenen Woche die alljährlich wiederkehrende Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Diese spezielle Woche ist eine von vielen Maßnahmen der Polizei zur Reduzierung der Hauptverkehrsunfallursachen im Straßenverkehr. Sie unterliegt dem Konzept der Verkehrssicherheitsinitiative 2020, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Zahl der auf Niedersachsens Straßen getöteten und schwerverletzten Personen bis zum Jahr 2020 um ein Drittel zu reduzieren. In der Woche vom 23.04.2018 bis zum 29.04.2018 wurden daher verschiedene Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt. Darunter fielen Drogen- und Alkoholkontrollen sowie Kontrollen mit dem Schwerpunkt Gurt- und Handyüberwachung. Zudem erfolgten gezielte Geschwindigkeitsmessungen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Northeim und der Verfügungseinheit der PI Northeim / Osterode. Der Schwerlastverkehr wurde ebenfalls im Rahmen einer gemeinsamen Kontrollaktion mit dem Bundesamt für Güterverkehr sowie der Verfügungseinheit der PI Northeim/Osterode unter die Lupe genommen. Es wurden insgesamt ca. 4100 Fahrzeuge kontrolliert, wobei diverse Verstöße festgestellt wurden. Darunter etwa 260 Geschwindigkeitsverstöße sowie 18 nicht angegurtete Fahrzeugführer/-innen, ein Handyverstoß, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

Weiterhin wurden gezielte Zweiradkontrollen, u.a. an den Schulen in Bad Gandersheim und Greene durchgeführt. Immer wieder kommt es vor, dass insbesondere junge Fahrzeugführer ihre Roller "tunen" und somit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das nun schnellere Fahrzeug sind. Zur Feststellung einer genauen und vor Gericht verwertbaren Geschwindigkeit nutzt die Polizei einen geeichten Rollenprüfstand.

Im Rahmen der Präventionsarbeit wurden vor der Grundschule in Echte Kontrollen mit Schwerpunkt Rückhaltesysteme für Kinder durchgeführt. In Deutschland müssen Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm sind, in einem für das Kind geeigneten Kinderrückhaltesystem befördert werden, das nach UNECE-Regelung 44/03 oder UNECE-Regelung 129 oder entsprechend nachfolgender Anpassungen dieser Regelungen zugelassen ist. Im Anschluss an die Kontrolle wurde in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Bad Gandersheim-Kreiensen-Kalefeld in der Grundschule Echte mittels des Gurtschlittens eindrucksvoll vor insgesamt ca. 100 Schülern vermittelt, wie lebensnotwendig das "richtige" Angurten im Pkw ist.

Ebenfalls gemeinsam mit der Verkehrswacht wurden bei der Aktion "Rummss" Verkehrsteilnehmer auf verschiedenen Parkplätzen im Stadtgebiet von Bad Gandersheim darüber informiert, wie man sich als Unfallverursacher richtig verhält. Beim Aussteigen mit der Autotür eine kleine Beule am Nachbarfahrzeug oder eine Schramme mit dem Einkaufswagen verursacht und dann einfach "abhauen". Das scheint leider zur traurigen Routine in Niedersachsen geworden zu sein. Die Folge können eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, eine Geldstrafe, ein Führerscheinentzug und Punkte in Flensburg sein. Richtig verhält man sich, wenn man eine angemessene Zeit auf den Geschädigten wartet und seine Personalien, das Kennzeichen und die Art seiner Beteiligung bekannt gibt. Ein Zettel hinter der Windschutzscheibe reicht nicht aus. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich immer, die Polizei zu informieren. Auch auf die Gefahren der Handynutzung beim Führen eines Kraffahrzeuges, unter dem Motto "Tippen tötet", wurde hingewiesen. Schnell noch eine Nachricht auf dem Handy geschrieben und schon erfolgt bei 50 km/h bei einem 4 sec. Blick auf das Handy ein Blindflug von 56 Metern. Bei 100 km/h sind es bereits 111 Meter. Die Handynutzung während der Fahrt kostet 100 Euro Bußgeld und 1 Punkt in der Verkehrssünderkartei oder sogar das Leben.

Insgesamt ist das PK Bad Gandersheim mit dem Kontrollergebnis zufrieden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim_osterode/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell