Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Pyrmont (ots)

Am 11.03.2019, gegen 18.30 Uhr, stellte eine Funkstreifenbesatzung des PK Bad Pyrmont im Aerzener Ortsteil Grießem auf der Bundesstraße 1 fest, dass an einem vorbeifahrenden Opel Corsa unterschiedliche Kennzeichen angebracht waren. Vorn war ein Zulassungsschild aus Hameln, hinten eines aus dem Landkreis Hildesheim befestigt. Als das Fahrzeug in Aerzen angehalten wurde, kam heraus, dass der Pkw nicht zugelassen war, die Kennzeichen missbräuchlich angebracht worden waren und der Fahrzeugführer, ein 18-jähriger Mann aus Hameln, auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der junge Mann gab an, sich den Pkw gerade erst gekauft zu haben. Die Kennzeichen habe er sich von Bekannten geliehen.

