Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Anfahrender Linienbus

Auffahrunfall

Bad Pyrmont (ots)

Am 11.03.2019, gegen 13.45 Uhr, fuhr ein Linienbus von der Haltestelle Hagener Straße 3 in Richtung stadteinwärts an. Eine 45-jährige Frau aus Bad Pyrmont hielt mit ihrem Porsche Cayenne vorbildlich an, um den Bus das Anfahren zu ermöglichen. Eine 30-jährige Opelfahrerin mit LIP-Kennzeichen wurde von dem Fahrmanöver augenscheinlich überrascht und fuhr auf den Porsche auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

