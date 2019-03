Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Hameln / Halvestorf (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (06.03.2019) bis Donnerstag (07.03.2019) kam es im Hamelner Ortsteil Halvestorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

In der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde der Volvo eines 30 Jahre alten Mannes, der an der Straße Grüne Au ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt.

Der Volvo weist Beschädigungen am Heck auf. An der Stoßstange des schwarzen Pkw konnte gelber Fremdlack gesichert werden.

Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 05151/933-222, bei der Polizei Hameln zu melden.

