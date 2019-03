Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheit im Verkehr

Verkehrsunfall

Bad Pyrmont (ots)

Am 11.03.2019, gegen 20.40 Uhr, kam es an der Kreuzung Humboldtstraße/Luisenstraße in Bad Pyrmont zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw BMW war beim Abbiegen ins Schleudern gekommen und hatte ein Verkehrszeichen umgeknickt. Der Fahrzeugführer wies bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch auf und gab auch zu ein paar Dosen Bier getrunken zu haben. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von ca. 1 Promille. Von dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Verkehrsschild und dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.200 Euro.

