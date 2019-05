Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Freundin auf der Raststätte ausgesetzt - oder doch nicht?

Edesheim (ots)

Einen eher ungewöhnlichen Anruf erhielt die Polizeiinspektion Edenkoben am 26.05.2019 gegen 01:15 Uhr. Hiernach gab die 22-jährige Mitteilerin aus Landau an, dass sie soeben von ihrem 26-jährigen Freund an der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost ausgesetzt wurde. Sie mutmaßte, dass dieser nun davongefahren sei. Sie könne sich das Verhalten ihres Freundes auch nicht erklären. Zu einem Streit sei es nicht gekommen. Die einzige Erklärung wäre nach Angaben der Mitteilerin, dass ihr Freund eventuell betrunken sei. Folglich löste diese Mitteilung einen Polizeieinsatz aus. Die Fahndung nach dem Freund verlief, wie sich später herausstellen sollte, wenig verwunderlich negativ. Circa eine Stunde nach der Erstmitteilung meldete sich die 22-jährige nämlich erneut bei der Polizei und gab an, dass sie ihren Freund wieder gefunden habe. Dieser sei weder alkoholisiert, noch habe er sie zurückgelassen, er sei lediglich "um die Ecke gegangen" und habe in seinem PKW auf sie gewartet.

