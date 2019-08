Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Einbruch in Wohnhaus; Norderney - Brand in Imbiss

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus am Schwarzen Weg in Hinte ist in der vergangenen Woche eingebrochen worden. Zwischen Sonntag, 11.08.2019, 18 Uhr, und Sonntag, 18.08.2019, 19 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

Norderney - Brand in Imbiss

Zu einem Brand in einem Gebäude an der Poststraße ist es am Sonntag auf Norderney gekommen. Gegen 20 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in dem Gebäude gemeldet. Offenbar war ein im Erdgeschoss befindlicher Imbiss in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell