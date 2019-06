Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Gartenlauben werden Ziel von Einbrechern

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in mindestens 23 Gartenlauben in der Entersweilerstraße eingedrungen.

Die Täter durchwühlten die Lauben und nahmen Kleinstgegenstände und alkoholische Getränke mit. Außerdem richteten sie Sachschaden an. Sie konnten unerkannt entkommen. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Die Polizei ermittelt.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei melden. |mhm

