Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bike-Ladestation löst wohl Brand in Garage aus

Weilerbach (ots)

Im Hüttengarten in Weilerbach brannten am Mittwochmittag Teile einer Garage. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen und die zwei Wohnungsbesitzer unverletzt aus dem anliegenden Haus evakuieren. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand durch einen technischen Defekt an der Ladestation eines E-Bikes ausgelöst wurde. Das Elektrofahrrad fing Flammen und wurde hierbei zerstört. Einige Teile der Wände sowie ein parkendes Fahrzeug wurden durch den Brand außerdem verrußt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 10.000 Euro. Die Wohnungsbesitzer, eine 80-Jährige und ein 81-Jähriger, kamen mit dem Schrecken davon. Die Ermittlungen laufen.

