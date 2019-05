Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Ruderclub

Wetter (ots)

In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Ruderclubs am Strandweg in Wetter ein. Ein Anwohner hörte gegen 02:00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Gebäude und schaute nach. Er konnte eine dunkle Gestalt erkennen, die eine Taschenlampe in der Hand hielt. Er verständigte die Polizei. Diese konnten keine Personen mehr in dem Gebäude oder in der Nähe des Tatortes feststellen. Der oder die Täter durchsuchten die Räume des Ruderclubs und entwendeten einen etwa 30x30cm großen Tresor, in dem sich jedoch keine Wertsachen befunden haben.

