POL-PDLD: Bekiffter Rollerfahrer auf der Flucht

Landau (ots) - Am 08.12.2018 gegen 16.20 Uhr wurde in Herxheim im Rahmen der Streife ein Kleinkraftrad ohne Kennzeichen auf dem Bürgersteig fahrend festgestellt. Beim Erblicken der Streife beschleunigte der 19-jährige Fahrzeugführer aus Herxheim unvermittelt sein Kleinkraftrad und versuchte zu flüchten. In einer Hofeinfahrt versuchte der 19-jährige zu wenden, wodurch er zu Boden stürzte. Anschließend wollte er gar fußläufig seine Flucht fortsetzen, was durch den sportlichen Polizeibeamten umgehend unterbunden werden konnte. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht dem Beschuldigten gehört. Auf den 19-jährigen Beschuldigten kommt eine Anzeige wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

