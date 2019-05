Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, gegen 19:00 Uhr, wollte ein 41-jähriger Ennepetaler mit seinem Mitsubishi die Kölner Straße von der Zufahrt eines Schnellrestaurants in Richtung Wuppermannshof überqueren. Er fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich. Hier stieß er mit einem Citroen LKW zusammen, der aus der Straße Wuppermannshof kommend nach links auf die Kölner Straße abbiegen wollte. Der Fahrer stieg kurz aus, setzte sich danach wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Schwelm davon, ohne sich weiter um das Unfallgeschehen zu kümmern. Der 41-Jährige merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte kurze Zeit später den flüchtigen Fahrer (einen 45-jährigen Ennepetaler) und sein Fahrzeug nicht weit vom Unfallort antreffen. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

