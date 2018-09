POL-D: Oberkassel: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Oberkassel: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Montag,10. September 2018, 14.10 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war zur Unfallzeit ein 49 Jahre alter Mann mit einem Lkw auf der Luegallee in Richtung Belsenplatz unterwegs. Als er nach rechts in die Burggrafenstraße einbiegen wollte, übersah er aus bislang unklaren Gründen eine 45-jährige Frau. Diese hatte mit ihrem Fahrrad ebenfalls die Luegallee in Richtung Belsenplatz befahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Radfahrerin auf die Fahrbahn stürzte. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wo sie stationär versorgt wird. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Ersthelfer hatten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzten gekümmert.

Das angeforderte Unfallaufnahmeteam sicherte die Unfallspuren.

