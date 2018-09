POL-D: Tödlicher Verkehrsunfall in Düsseltal - 69-jährige Fußgängerin stirbt im Krankenhaus - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall in Düsseltal - 69-jährige Fußgängerin stirbt im Krankenhaus - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Montag, 10. September 2018, 11.50 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr zum Unfallzeitpunkt ein 90-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw (Mercedes) die Graf-Recke-Straße in Fahrtrichtung Heinrichstraße. In Höhe der Carl-Sonnenschein-Schule beachtete er eine, aus seiner Sicht von rechts kommende, 69-jährige Fußgängerin aus Düsseldorferin nicht. Sie beabsichtigte zusammen mit ihrem Hund die Graf-Recke-Straße auf dem dort vorhandenen Fußgängerüberweg zu überqueren. Die Fußgängerin wurde vom Pkw erfasst und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Hierbei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Auch der Hund wurde verletzt.

Die Fußgängerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Dort erlag sie am Nachmittag ihren Verletzungen. Der Fahrzeugführer erlitt einen Schock. Der verletzte Hund wurde durch einen hilfsbereiten Zeugen in eine nahegelegene Tierklinik transportiert.

