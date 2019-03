Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg: tödlicher Arbeitsunfall

Bad Marienberg (ots)

Am 21.03.2019 kam es gegen 14:00 Uhr auf dem Gelände einer Firma in Bad Marienberg zu einem Arbeitsunfall. Ein 20-jähriger Arbeiter führte Arbeiten an einem ca. 2 Tonnen schweren Bauteil durch. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte das Bauteil um und begrub den Arbeiter unter sich. Der 20-Jährige erlitt hierdurch derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unglücksstelle verstarb. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

