Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wechselseitig begangene Körperverletzung nach Trinkgelage

Bad Ems (ots)

Im Rahmen eines Trinkgelage gerieten die beiden 33- und 35-jährigen Beschuldigten in Streit, woraufhin der 33-jährige seinem Kumpel mit der Bierflasche oder ähnlichem Gegenstand auf den Kopf schlug. Der Täter flüchtete aus der Wohnung in Fachbach; der Geschädigte verständigte über Notruf die Polizeiinspektion Bad Ems. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass auch der Beschuldigte, welcher zuvor geflüchtet war bei dem Streit verletzt wurde und zwischenzeitlich in einer Bad Emser Klinik behandelt wurde. Nach Behandlung der Kopfplatzwunden konnten beide Personen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Beide Täter waren erheblich alkoholisiert, sodass entsprechende Blutproben entnommen wurden. Gegen beide Personen wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

