FW-D: FOLGEMELDUNG: Brennende Lagerhalle in Stockum - Nachlöscharbeiten dauern an

Donnerstag, 21. Februar 2019, 19.45 Uhr bis Sonntag, 24.Februar 2019, Stockumer Höfe, Düsseldorf-Stockum

An der Lagerhalle an der Straße Stockumer Höfe, zu der die Feuerwehr Düsseldorf am frühen Donnerstagabend durch eine automatische Brandmeldeanlage alarmiert wurde, dauern die Nachlöscharbeiten weiter an. Immer wieder flammen kleinere Brandherde und Glutnester auf, die durch die Einsatzkräfte abgelöscht werden müssen. Seit dem frühen Freitagmorgen führt die Feuerwehr Düsseldorf an der, in der Nacht zu Freitag abgebrannten Lagerhalle an der Straße Stockumer Höfe, in regelmäßigen Abständen sogenannte Brandnachschauen durch. Diese sind ein übliches Verfahren, um gerade nach Großbränden aufflammende Brandherde und Glutnester frühzeitig zu entdecken. Durch die für diesen Bereich zuständige Feuerwache Flughafenstraße sind so immer wieder Nachlöscharbeiten erforderlich. Teilweise müssen diese entdeckten Brandherde aus dem Korb der Drehleiter mit einem Wasserwerfer von oben gelöscht werden, da die Halle von den Löschtrupps nicht betreten werden kann. Ebenfalls wird, soweit notwendig, ein Löschrohr von außen eingesetzt. Im Einsatz sind auch Wärmebildkameras, mit deren Hilfe nach verdeckten Glutnestern gesucht wird. Die Kriminalpolizei hat zur Brandursache die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Düsseldorf war in der Nacht zu Freitag zeitweise mit über 100 Einsatzkräften vor Ort.

