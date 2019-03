Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wallmerod - Verkehrsunfall mit flüchtigen Unfallverursacher - Zeugen gesucht!

Wallmerod (ots)

Am Donnerstag, den 21.03.2019, gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei der Tankstelle in der Bahnhofstraße in Wallmerod mit hohem Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und fußläufig von der Unfallstelle. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,80 m groß - ca. 25-30 Jahre alt - männlich und schlank - blonde Haare - trägt einen Arbeitsanzug, Farbe beige/grau

Derzeit läuft die Fahndung der Polizei mit starken Kräften auf Hochtouren. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet keine Anhalter mitzunehmen!

Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Rufnummer 02663-9805-0 zu melden.

