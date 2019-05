Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Unbekannte zerstören Fahrzeuge am Harkortberg

Wetter (ots)

Am Freitag, zwischen 20:00 Uhr und 22:45 Uhr, trieben Unbekannte ihr Unwesen am Harkortberg und beschädigten mehrere Fahrzeuge. In der Trappenstraße stießen sie ein Leichtkraftrad Aprilia und einen Roller um und beschädigten diese. In der Bergstraße schlugen sie an einem Hyundai die Seitenscheibe ein und warfen ein Motorrad der Marke Honda um. Hinweise zu den Tätern liegen bisher keine vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben kann. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02335-91667000 entgegengenommen.

