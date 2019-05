Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in Kinderhort

Wetter (ots)

In der Nacht von Do., 09.05.2019 auf Fr., den 10.05.2019 wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter eine Fensterscheibe auf der rückwärtigen Seite eines Kindergartens in der Bismarckstraße eingeschlagen. Es wurden mehrere Behältnisse geöffnet. Über die Beute ist bisher nichts bekannt.

