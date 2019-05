Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbruch in Büroräume des Sozialamtes

Wetter (ots)

In der Nacht von Do., 09.05.2019, bis Fr. 10.05.2019, versuchten unbekannte Täter zunächst ein Fenster des Sozialamts der Stadt Wetter aufzuhebeln. Nachdem dies scheiterte, schlugen sie die Fensterscheibe ein und öffneten das Fenster mittels durchgreifen. Zwei dahinter befindliche Diensträume wurden von den Tätern durchsucht. In weitere Räumlichkeiten des Sozialamts gelangten die Täter nicht. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor.

