Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Wuppertaler baut alkoholisiert Unfall

Gevelsberg (ots)

Freitagnacht fuhr ein 38-jähriger Wuppertaler mit seinem VW auf der Rosendahler Straße in Richtung Schwelm. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß kam an der etwa 30cm Hohen Bordsteinkante zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Wuppertaler alkoholisiert war. Er wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt.

