Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Alleinunfall, Aske für 1 Stunde gesperrt

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 10.05.2019, gegen 08.30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Ennepetaler mit seinem Kleinkraftrad die Aksker Straße in Richtung Gevelsberg. In einer Kurve verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei wurde er von seinem Fahrzeug begraben und schwer verletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Aske etwa 1 Stunde komplett gesperrt werden.

