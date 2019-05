Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen, Eibruch in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots)

In der Zeit von Do., 09.05.2019, 19:00 Uhr, bis Fr.,10.05.2019, 18:00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln des Schlafzimmerfensters in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kohlenstraße ein. Sie durchwühlten diverse Schränke und Schubladen und entwendeten mehrere Handtaschen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

