Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neuer Sportplatz wurde verunreinigt

Edenkoben (ots)

Erst vor kurzer Zeit entstand in Edenkoben auf dem Sportplatz ein neuer Kunstrasen. Am 30.03.19 gegen 16:50 Uhr rückte die Polizei Edenkoben aus, da unbekannte Personen dort Glasscherben hinterließen. Dieser Umstand ist nicht nur sehr ärgerlich und unansehnlich, sondern auch für Fußballer und alle anderen Nutzer gefährlich. Daher appelliert die Polizei an alle Nutzer, ihren Unrat wieder mitzunehmen.

