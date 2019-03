POL-PDLD: Freckenfeld - Schlechte Idee

Polizeidirektion Landau

Eine schlechte Idee hatte am frühen Sonntagmorgen ein 26jähriger aus dem benachbarten Frankreich. Er setzte sich betrunken und unter Medikamenteneinfluss in seinen Toyota Hilux und befuhr gegen 00:45Uhr die Hauptstraße in Freckenfeld. Mit über 2 Promille Alkohol im Blut verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen geparkten Pkw am rechten Fahrbahnrand. Anschließend fuhr er gegen einen massiven Betonpfosten und eine Grundstücksmauer, die ihn letztendlich zum Stillstand brachte. Der entstandene Sachschaden dürfte mindestens 20.000,-EUR betragen. Der 26jährige erlitt u.a. eine Kopfplatzwunde und wurde in ein nah gelegenes Krankenhaus verbracht. Dort lehnte er eine ärztliche Behandlung ab und randalierte, so dass die Polizei sich erneut mit ihm befassen musste. Er griff die eingesetzten Beamten an und sperrte sich gegen eine Fesselung. Mit vereinten Kräften konnte er überwältigt werden und wurde auf einem Krankenhausbett fixiert. Doch damit nicht genug. Er riss die Fixierung heraus und musste erneut überwältigt werden. Anschließend wurde er im Krankenhaus durch die Polizei bewacht, bis er keine Gefahr mehr für sich oder andere darstellt. Er muss sich wegen verschiedener Straftaten verantworten: Gefährdung des Straßenverkehrs, Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.

